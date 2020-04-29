البرازيل تتجاوز الصين في عدد وفيات فيروس كورونا

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في البرازيل، عدد وفيات الفيروس في الصين، التي تعد منشأ الوباء الأصلي.

وسجلت السلطات البرازيلية في الساعات الـ24 الأخيرة، 474 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهو العدد الأكبر الذي تسجله البلاد، منذ دخول الفيروس أراضيها، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وكسرت بذلك البرازيل، حاجز الـ5000 وفاة، إذ بلغ إجمالي عدد وفيات كورونا هناك، 5017 حالة وفاة.

وبذلك تخطت البرازيل نظيرتها الصين، فيما يتعلق بعدد الوفيات إذ سجلت الصين حتى الآن 4633 حالة وفاة.

وتعد البرازيل، أكثر البلاد تسجيلًا لإصابات كورونا في أمريكا الجنوبية بواقع 73,235 حالة، كما أنها الأكثر تسجيلًا للوفيات في القارة.