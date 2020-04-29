انتظام صرف المرتبات والمعاشات بالتل الكبير

قال المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، إنة تم تكليف أحمد الليثي مدير إدارة المتابعة الميدانية والتفتيش بالمركز والمدينة بمتابعة صرف الرواتب لليوم الحادي عشر علي التوالي ضمن جدول وزارة المالية لصرف الرواتب والمعاشات ومعاشات تكافل وكرامة وفق الخطة المدرجة لمجابهة فيروس كورونا ومنع التجمعات تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بجانب استكمال حملات التعقيم والتطهيرالمستمرة بمختلف قطاعات مركز ومدينة التل الكبير.

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أنه تم تركيب تاندات إضافية لحماية المواطنين وخاصة كبار السن من أشعة الشمس، وكذلك زيادة عدد المقاعد مع التعقيم المستمر لجميع البنوك ومكاتب البريد وأفرع الاتصالات من الداخل والخارج كما تم فض جميع التجمعات والأسواق ومتابعة ضبط الطريق العام بالاشتراك مع رجال الإشغالات بالمركز والمدينة وتم فض السويقات المصغرة التي يقيمها البائعين المتجولين بالمخالفة للقانون، وكذلك متابعة عمل المخابز وجودة رغيف الخبز المقدم للمواطن حتي يصل الدعم لمستحقيه وكذلك قياس مستوي النظافة والتنبيه بعدم التجمعات علي الأفران.

وأكد ب"غدادي" على أنه يتم تطبيق تعليمات المحافظ بكل قوة وحسم لمجابهة فيروس كورونا المستجد وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين.