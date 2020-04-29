رئيس جامعة القناة:  الانتهاء من المبنى التعليمي الجديد لكلية الآداب

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، اقتراب الانتهاء من إنشاء المبنى التعليمي الجديد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وذلك تماشيا مع خطة الجامعة في تطوير البنية التحتية بالجامعة بهدف تحقيق بيئة تعليمية عالية الجودة للطلاب

وقام الدكتورعادل السعدني عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية، والدكتور حسين أنور جمعة أستاذ علم اجتماع السكان والتنمية ومديروحدة القياس والتقويم بالكلية بتفقد اللمسات النهائية لأعمال مدرج رقم 2 بمبنى الكلية.

من جانبه أشار عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى قرب الانتهاء من هذا الصرح العلمي المتميز الذي يضم أربع طوابق بنفس تصميم المبنى الأول ويخصص لطلاب البرامج المميزة واللغات، إلى جانب المكاتب الخاصة بعميد الكلية ووكلائها وبعض مكاتب الجهاز الإداري.