"صحة السويس" تنفي وفاة مريض بفيروس كورونا: يعالج في عزل أبو خليفة

نفت مديرية الصحة بالسويس، ما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي بالمحافظة عن وفاة مريض بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل.

وأكدت مديرية الصحة في بيان لها، تطمئن مديريه الصحة أهالي السويس الكرام على الحالة الصحية للمريض "ا.ع.م" والتي ظهرت نتائجه ايجابيه لفيروس كورونا المستجد أول أمس الاثنين والذي يبلغ من العمر 68 عاما.

وأشارت مديرية الصحة، إلى أن المريض يعالج بمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية في أبو خليفة وذلك بعد تواصل الأطباء بمحافظه السويس بالأطباء في مستشفى العزل واطمئنوا عليه وتأكدوا أنه في حالة صحية جيدة ويتلقى العلاج إلى أن يتم شفاؤه.

وأكدت مديرية الصحة على المواطنين تحرى الدقة في المعلومات التي تنشر على صفحات التواصل الاجتماعي لعدم إثارة البلبلة في المحافظة .