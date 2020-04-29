الإسماعيلية تواصل عزل عزبة أبوصبيح بالقنطرة بعد ظهور حالة إصابة بكورونا

أكد أكرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، على أنه تم العزل الطبي لجميع المخالطين لحالة إصابة بكورونا، والتى ظهرت لسيدة بعزبة أبو صبيح بالقنطرة غرب، حيث تقوم الأجهزة التنفيذية برعايتهم والاطمئنان عليهم ومتابعتهم وتوفير المواد الغذائية اللازمة، وخاصة وأنه يمنع خروج أو دخول أي شخص للأماكن المعزولة، خلال فترة العزل والتى تستمر لمدة أسبوعين، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة مها الحفناوى، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية وتنفيذ لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بشأن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد

وكان محافظ الإسماعيلية قد أصدرالقرار رقم 251 لسنة 2020 بالموافقة على الغلق الإداري لعيادة الدكتور وليد محمد سالم بالقنطرة غرب بعد تعقيمها وتطهيرها، والعزل المنزلي لجميع المخالطين للحالة المصابة مع المتابعة اليومية لهم وذلك لمدة 14 يوما متواصلة وذلك اعتبارا من تاريخ صدورهذا القرار ويحظر تحركات أهالي المريضة وأقاربها طوال المدة المشار إليها للحد من انتشار العدوى.