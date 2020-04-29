"السكة الحديد": تطهير 705 محطات على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

كشف سيد عيسى رئيس شركة الخدمات المتكاملة للنظافة والأمن التابعة لهيئة السكة الحديد، قيام الشركة بتعقيم وتطهير نحو 705 محطات سكة حديد على مستوى الجمهورية ما بين محطات رئيسية ومركزية وفرعية، مؤكدا أن عمليات التعقيم تتم بشكل دوري للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال عيسى، لـ"الوطن"، إن عمليات التطهير والتعقيم تبدأ يوميا من السادسة صباحا وحتى انتهاء ساعات العمل؛ لتوفير كل الحماية والسلامة للركاب، موضحا أن ورش صيانة القطارات يجرى تعقيمها بشكل مستمر، لحماية العاملين داخل الورش، مؤكدا أن عمال النظافة يقومون بمجهودات جبارة لتعقيم مداخل ومخارج المحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه يجرى تعقيم ماكينات استخراج التذاكر آليا بالمحطات الرئيسية، مشيرا إلى أنه جرى لصق منشورات بالمحطات وداخل عربات القطارات لمعرفة المواطنين بالمرض وطرق مجابهته والوقاية منه، منوها بأن أفراد الأمن الإداري يقومون بتأمين الركاب وتقديم كل الحماية الأمنية لهم.