في خامس أيام رمضان.. غلق 174 مطعما ومركزا تجاريا مخالفا لقرارات الحظر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكل مديريات الأمن حملاتها المكبرة، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق، أسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 898 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 16 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

وضبطت 174 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وجرى غلق مكان نشاط تعليمي مخالف، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها، بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك تنفيذا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها.