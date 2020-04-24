الآن.. بدء حظر التجوال للمرة الأولى من 9 مساء في أول أيام رمضان

للمرة الأولى.. بدأت مصر تطبيق قرار حظر حركة المواطنين داخل الجمهورية، على جميع الطرق العامة، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، بعد قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيف مواعيد الحظر خلال شهر رمضان لتبدأ من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا، بدلا من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.

مع الحظر تم إيقاف جميع وسائل مواصلات النقل العام، فيما رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد بجميع قطاعات الوزارة إلى الحالة "ج"، استعدادًا لتنفيذ القرار.

وتوجهت القوات إلى مواقعها فى مختلف أنحاء الجمهورية، لفرض السيطرة على مختلف الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات من خلال الإدارة العامة للمرور ومديريات الأمن، وتكثيف نشر الدوريات والقوات الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر.

وطالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين بعدم الخروج نهائيًا ابتداءً من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مشددًا على تطبيق العقوبات على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة.