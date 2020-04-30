رمضان وكورونا.. أهالي أسوان ارتدوا الكمامات ووزعوا وجبات الإفطار دليفري

تعتبر محافظة أسوان احدة من المحافظات ذات الطبيعة القبلية، لتعدد القبائل والعائلات فيها، والتي ما تزال تحتفظ بالكثير من العادات والتقاليد التي لا تتغير مع تغير الأشخاص والأزمنة.

ومن هذه العادات إفطار الصائم، وإقامة موائد الرحمن، التي كان يتسابق في تنظيمها أبناء المحافظة طوال الشهر الكريم في الشوارع والميادين العامة، لكن في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19"، تغير الأمر بعض الشيء.

غير أن أهالي نجع الملقطة التابع لأبو الريش بحري بمركز أسوان، لم يتخلوا عن إقامة مائدة إفطار للصائمين، فارتدوا الجوانتي والكمامات، ووزعوا وجبات إفطار الصائمين مغلفة على الطريق الزراعي السريع" أسوان- القاهرة".

وقال محمود العمدة من شباب قرية الملقطة بأسوان، أن عاداتنا وتقاليدنا لا تُترك، ولكن تتغير حسب ظروف البلد، فقد حرص شباب القرية على إفطار الصائمين مثل كل عام، ولكن حرصًا منهم على سلامة الصائمين، تتبعوا هذا العام الإجراءات الاحترازية الوقائية وارتدوا الكمامة والجوانتيات، وتم إعداد وجبات مغلفة سريعة "تيك واي"، وأوصلوها للصائمين "دليفري" على الطريق الزراعي السريع "أسوان – القاهرة".

وأشار إلى أن الوجبات كانت تقدم للمسافرين على الطريق السريع بوجبات على شكل صينية كاملة متكاملة، وتوضع كمائدة رحمن، أما هذا العام، وفي ظل الإجراءات الاحترازية، فقد تكاتف أبناء القرية على استمرار هذه العادة ولكن على طريقتهم الخاصة.