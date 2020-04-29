مقترح برلماني بالسماح بإجراء تحليل كورونا بالمستشفيات الجامعية مجانا

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بمقترح لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بأن يتم السماح لمعامل المستشفيات الجامعية بإجراء فحص وتحليل فيروس كورونا للمواطنين الراغبين في التحليل للاطمئنان على أنفسهم، خاصة مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف متولي، خلال اقتراحه، أن وزارة الصحة حاليا تسمح بإجراء التحليل للمصابين والمخالطين فقط، في حين أن هناك العديد من المواطنين يريدون إجراء التحليل للاطمئنان على أسرهم.

وأضاف أن توفير تحليل فيروس كورونا مجانا بالمستشفيات الجامعية يحمي المواطنين من محاولات بعض المعامل والمواقع الطبية عبر الإنترنت والسوشيال ميديا، للنصب على المواطنين وإيهامهم بإجراء تحليل كورونا بمبالغ ضخمة، لاستغلال الأزمة والتربح على حساب المواطنين.

وأضاف أن السماح بإجراء تحليل كورونا بالمستشفيات الجامعية يزيد من سرعة اكتشاف الحالات المصابة ويخف الضغط عن المعامل المركزية.

وطالب النائب بتوفير أعداد أكبر من أجهزة التحليل والفحص والمسح داخل المستشفيات، ومنع تنقل المصابين من مستشفى لأخرى حتى لا يتسبب ذلك في نقل العدوى وتفشي الوباء، والسماح للمستشفيات الجامعية بإجراء تحاليل كورونا وتفعيل كل الإجراءات الوقائية اللازمة، حتى لا تكون هذه الأماكن مصدرا لنقل العدوى وانتشار الفيروس.