"تاج الدين": نحتاج لتشديد إجراءات التباعد الاجتماعي الفترة المقبلة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن ما يعرض من نتائج بشأن فيروس كورونا يوميا يعبر عن الواقع الموجودين فيه كما يعبر عن الوسائل الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة وترجو من المواطنين القيام بها، موضحا أنه مطلوب بشدة خلال الفترة المقبلة الاستمرار في التباعد الاجتماعي واتباع الوسائل الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن فيروس كورونا ينتشر من مصابين بالفيروس أو حاملين له حتى وإن لم يظهر لديهم أعراض وإذا تم كسر هذه الحلقة سيؤدي إلى الحد من انتشار كورونا، وفي نفس الوقت الدولة تقوم بكافة الاستعدادات سواء من الناحية الوقائية أو الاستعداد لوجود أماكن عزل أو أماكن للرعاية المركزة وأجهزة تنفس صناعي.

وأشار إلى أنه تم أخذ كل الاحتياطات لحماية الأطقم الطبية الذين يعملون بمستشفيات العزل، نظرا لأنهم خط الدفاع الأول، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أمس على تسميتهم بالجيش الأبيض الذي يتولى المهمة في كل أنحاء مصر سواء في مستشفيات الفرز أو المتابعة أو عزل الحالات أو علاجها، وحمايتهم أمر هام.