صوامع الدقهلية تستقبل ربع المستهدف من محصول القمح في أسبوعين

استقبلت صوامع الدقهلية بإشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين، 56971 طنا، خلال فترة 14 يوم عمل منذ بدء التوريد في 15 أبريل الجاري، وهي كميات تعادل ربع المستهدف 25%، وتستعد خلال الأسبوع المقبل لفتح كل الشون والصوامع لاستقبال المحصول من الموردين.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الصوامع كميات بلغت 56971 طن، منذ بدء التوريد من قمح مصري إنتاج 2020 حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، فجرى توريد 15626 طنا لصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا، و39121 طنا للشركة المصرية القابضة للصوامع، و2224 طنا في صوامع البنك الزراعي المصري، مشيرا إلي أن هذه الكميات إجمالي ما جرى توريده، خلال 13 يوما.

وأضاف صليب، لـ"الوطن" أننا نستعد حاليا لفتح باقي المواقع التخزينية الأخرى "البناکر - الهناجر - الشون - مراكز التجميع"، والتي يمكن أن نبدأ فيها، مطلع الأسبوع المقبل؛ للتغلب على أي مشكلات للزحام أمام منافذ التوريد.