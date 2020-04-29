"السياحة" تطلق حملة دعائية للتعريف بطقوس رمضان بالأماكن السياحية

بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتحت عنوان "استمتع بأجواء رمضان من بيتك"، تطلق وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة ترويجية دعائية للتعريف بطقوس وأجواء الشهر الكريم بالمقاصد السياحية المختلفة في مصر تحت شعار Experience Ramadan From Home ، وذلك على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والهيئة.

وأوضح المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الحملة تهدف إلى تعريف الجمهور العربي والدولي بالأجواء الفريدة للشهر الكريم في مصر، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مظاهر الاحتفال التي لا تخلو منها الشوارع والمنازل والفنادق والمقاهي المصرية، ودعوة العالم للاستمتاع بتلك الأماكن بعد عودة الحركة السياحية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه ستنشر مقاطع مصورة (فيديوهات) عن بعض المأكولات المصرية من العصور القديمة كل يوم سبت وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل، لافتا إلى أنه تم مراعاة تنوع محتوى الحملة الدعائية عن مظاهر وعادات وتقاليد شهر رمضان في مصر، وكذلك تنوع الشكل الذي يتم تقديم المعلومات به ليكون أكثر تشويقا وجذبا لشرائح متعددة من الجمهور المستهدف دوليا وعربيا ومحليا.

وتضمن ذلك المحتوى تقديم معلومات عن فوائد الصيام، ومعلومات عن المزارات الأثرية الإسلامية المتنوعة في صورة لغز أو فزورة مما يعطي مزيد من التواصل والتفاعل مع الجمهور، كما سيتم سرد قصص قصيرة عن نشأة الفوانيس في مصر والتي ترجع للعصر الفاطمي، وقصص من متحف الفن الإسلامي، بالإضافة إلى عرض وصفات لمأكولات مصرية من العصور القديمة.