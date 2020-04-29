بكين تخفض مستوى طوارئ الصحة العامة المرتبط بكورونا اعتبارا من الغد

أعلنت سلطات العاصمة الصينية بكين اليوم تخفيض مستوى الرد الطاريء الخاص بالصحة العامة والمرتبط بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" من المستوى الأعلى إلى المستوى الثاني اعتبارا من الغد.

وقال نائب السكرتير العام لحكومة بلدية بكين تشن بي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن القرار اتخذ استنادا إلى أن المدينة لم تشهد حالات إصابة مؤكدة بمرض "كوفيد-19" سواء كانت حالات محلية أو وافدة لمدة 13 يوما على التوالي.

وأضاف تشن أن القادمين من أماكن داخل الصين مصنفة "منخفضة المخاطر" لن يطلب منهم دخول الحجر الصحي لمدة أسبوعين، كما أنه لن تكون هناك حاجة بعد الآن إلى نتائج اختبار الحمض النووي لحجز غرفة في أحد فنادق بكين.

وتابع تشن بأن الحجر الصحي لمدة 14 يوما، ما زال قائما على جميع الوافدين الدوليين إلى بكين والقادمين من مقاطعة هوبي "مركز تفشي الفيروس وسط الصين".

ويتدرج الرد الطارئ الخاص بالصحة العامة في بكين إلى 4 مستويات، وأعلنت بكين المستوى الأول "الأكثر حدة"، في 24 يناير الماضي مع بدء تفشي الفيروس في الصين.

وفي سياق متصل، ذكرت إدارة بلدية بكين للتراث الثقافي اليوم أنه سيتم إعادة فتح المتاحف في بكين في الأول من مايو، أول يوم في عطلة عيد العمال التي تستمر 5 أيام.

وأضافت الإدارة أنه سيطلب من الزوار الخضوع لفحص السلامة الخاص بالوقاية من المرض وإتباع إرشادات طاقم عمل المتحف والحفاظ على مسافة آمنة بينهم خلال زيارة المتاحف.

وستطلق المتاحف في بكين 41 نشاطا على الإنترنت، من بينها أنشطة معارض وبث مباشر ومقاطع فيديو علمية تعليمية ومسابقات معرفة، خلال هذه العطلة.