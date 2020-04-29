بعد انقطاع دام 3 أيام.. عودة مياه الشرب لمدينة أبورديس عصر اليوم

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أبورديس، في محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، بيانًا يفيد بإعادة ضخ مياه الشرب لجميع الوحدات السكنية في الساعة الرابعة عصر اليوم.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس، أنه جرى قطع المياه عن جميع الأحياء السكنية بالمدينة منذ ثلاث أيام، نتيجة لكسر في خط المياه الرئيسي، دفعت شركة المياه بفريق عمل متكامل لإصلاح الكسر.

وأضاف رئيس المدينة، أن الوحدة المحلية دفعت بسيارات مياه لتجوب الأحياء السكنية، كما دفعت شركة المياه بعدد من سيارات المياه، لحل أزمة انقطاع مياه الشرب، كحل مؤقت لحين عودة ضخ المياه للوحدات السكنية بشكل طبيعي.