إعادة رصف طريقي "الطود والمحكمة" في البحيرة

انتهت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، من أعمال صيانة وإعادة رصف طريق "الطود - أبسوم" بمركز كوم حمادة بطول 1.325 كم، وبتكلفة إجمالية 2.18 مليون جنيها.

حاء ذلك ضمن خطة الصيانة ورد الشيء لأصله، وصرح المهندس فايز الجندي، مدير المديرية أنه جرى متابعة استلام طبقة الأساس لأعمال صيانة طريق محكمة مركز دمنهور، بطول 850 مترا، وبتكلفة إجمالية1.7 مليون جنيها، ضمن خطة الصيانة ورد الشيء لأصله، تحت إشراف الإدارة العامة للصيانة بالمديرية وهندسة الطرق بالمركز.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على إنه جارٍ العمل على إنهاء جميع أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2019 /2020 ، لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.