ارتفاع حالات التعافي من كورونا بمستشفى العزل بأبوخليفة إلى 155 حالة

ارتفع إجمالي المتعافين من فيروس كرونا بمستشفى العزل بالإسماعيلية إلى 155 حالة، بعد تحسن 11 حالة اليوم الأربعاء، وتم توزيعهم على أماكن العزل المتوسطة فنادق وبيوت الشباب استعدادا لتوزيعهم على محافظاتهم بعد التأكد من شفائهم تماما ليصل عدد الحالات التي تحسنت 57 حالة بالإضافة إلى 98 حالة تم شفائها تماما.

وأكد الدكتور على حطب مدير مستشفى العزل بالإسماعيلية أن عدد الحالات التي خرجت من المستشفى حتى الآن 155 حالة من إجمالي 257 حالة بنسبة 63% وأن عدد من تم شفائهم وتعافوا تماما حتى الآن 198 حالة وتحويل 57 حالة إلى الرعاية المتوسطة بعد تماثلهم للشفاء.

ويعد مستشفى أبو خليفة أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيلها وتخصيصها، بطاقة إجمالية قدرها 127 سريرًا، منها 37 سرير عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقي 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات

وتواصل مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي استقبال عدد كبير من حالات الإصابة، والتي تصل إلى أكثر من 60% من إجمالي المصابين بجميع المحافظات، ويتم التعامل مع الحالات المصابة بدقة وفحص أكثر من مرة، مع حجز الحالات حسب إصابتها ومنحها العلاج اللازم.