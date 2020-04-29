نقيب العلميين لـ"الوطن": فزت بالتزكية لدورة جديدة وننتظر رفع الحراسة

قال الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، إنه فاز بالتزكية لدورة جديدة، كما فاز جميع أعضاء مجلس النقابة بالتزكية ما عدا فرعية النقابة بكفر الشيخ، في الانتخابات التي جرت يوم 5 أبريل الماضي، على الرغم من صدور حكم "ابتدائي" من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 24 فبراير الماضي بفرض الحراسة على النقابة.

المليجي: النيابة الإدارية قبلت الإشراف على الانتخابات..ولم يتبقى سوى انتخابات فرعية كفر الشيخ

وقال المليجي في تصريح خاص لـ"الوطن" إن "النقيب ومجلس النقابة فازوا بالتزكية، ماعدا محافظة كفر الشيخ، وجاهزون لاستلام النقابة من الحارس القضائي حتي في حال تأييد الحكم، هذا هو الحوار القانوني الدائر في المحاكم ولا يعطل عمل النقابة في شيئ".وتابع المليجي " الانتخابات تمت تحت اشراف قضائي، فالنيابة الادارية قبلت الاشراف لكن ستوقع على الوراق بعد انتهاء انتخابات محافظة كفر الشيخ، حيث عرضت عليهم اوراق المرشحين وقالوا نحن نشرف على عملية الاقتراع نفسها وسنشرف على انتخابات فرعية النقابة بمحافظة كفر الشيخ بعد انتهاء الحظر المفروض بسبب فيرس كورونا".

وبخصوص أزمة فرض الحراسة قال نقيب العلميين: صدر الحكم بفرض الحراسة في 24 فبراير ونص على أن الحارس سيظل يدير النقابة لحين انتخاب مجلس جديد لذلك عملنا انتخابات بعد الحكم لأن المجلس سيتسلم من الحارس، كما أن الحكم موقوف لانه ابتدائي، وقدمنا عليه طعن واستشكال أمام الأمور المستعجلة يوم 10 مايو، ومؤجل إداريا أمام المحكمة الإدارية العليا يوم 2 مايو.

كانت محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن العلمية لحين إجراء انتخابات جديدة للنقابة، وذلك في الدعوى التي حركها الدكتور صلاح النادي أمين عام نقابة العلميين، بسبب ما اعتبره فسادًا ماليًا وإداريًا ارتكبه الدكتور عبدالستار المليجي نقيب العلميين، وهو ما نفاه الأخير.

ونص حكم المحكمة على فرض الحراسة القضائية على نقابة المهن العلمية وكل فروعها وممتلكاتها بالقاهرة والمحافظات وتعيين حارس قضائي صاحب الدور بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، عماد علي عبد النبي شمس، حارسا قضائيا عليها بتسلم نقابة المهن العلمية بما يشملها من أموال خاصة بها سواء كانت ثابتة أو منقولة لإدارتها في الغرض الذي أنشئت لأجله وفق صحيح القانون وإدارة شؤونها المالية والإدارية والفنية بما يلائم طبيعة إدارتها.

وتابع منطوق الحكم أن الحارس القضائي سيقوم بـ"تحصيل مالها وسداد ما عليها من أموال وكذلك القيام بأعمال الحفظ والإدارة وتسيير الأعمال بما يحقق مصالح أعضائها وألزمته بتنظيم الجوانب الإدارية، على أن تنتهي مهمة الحارس المعين بمجرد إجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد لنقابة المهن العلمية وصدور نتيجة تلك الانتخابات"، كما ألزم الحكم الحارس القضائي إيداع كشف حساب وتقرير بإدارته كل ستة أشهر مؤيدا بالمستندات المؤكدة له، وإضافة المصاريف وأتعاب المحاماة على عاتق الحراسة.