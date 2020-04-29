كنيسة الأنبا أثناسيوس بالإسكندرية تركب أول كابينة تعقيم لمواجهة كورونا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن حصول كنيسة الأنبا أثناسيوس الرسولي بمنطقة السيوف بالإسكندرية، على أول كابينة تعقيم في كنائس الكرازة المرقسية، والتي اهديت لها من مجمع خدمة الصناعة بالإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بناء على توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية.

وتكون بذلك كنيسة الأنبا اثناسيوس بالإسكندرية أول كنيسة قبطية في مصر تستخدم هذه التقنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحرص على التواجد خلال استلام الكابينة الأنبا بافلي أسقف عام كنائس قطاع المنتزه والشباب بالإسكندرية.

يذكر أن الكنائس المصرية اتخذت عدة قرارات لمواجهة تفشي فيروس كورونا منها غلق الكنائس وتعليق الصلوات لفترة مؤقتة ضمن الاجراءات الاحترازية الوقائية المتخذة بالدولة.