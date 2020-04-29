جهاز العاشر من رمضان: سلمنا 42 ألف وحدة سكانية من الإسكان الاجتماعي

أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز العاشر من رمضان، أن الجهاز سلم مؤخرًا 42 ألف وحدة سكنية من أصل 57 ألف وحدة، جاري العمل بهم حاليا.

وأضاف شاهين، خلال لقاء مع نشرة أخبار قناة DMC، أن المدينة تشهد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين لحجز الوحدات السكانية بها، مشيرا إلى أن العمل يتم حاليا في حي الأندلس الذي يقام على مسلحة 500 فدان، ويقام به 15 ألف وحدة، سيتم تسليم منها 2800 ألف وحدة خلال الشهر المقبل، وباقي الوحدات على نهاية العام الجاري، حيث أن معدلات البناء تتم وفقا للجدول الزمني الموضوع سابقا.

وأضاف رئيس جهاز العاشر من رمضان، أن الجهاز يتخذ كل الاجراءات الاحترازية لحماية المواطنين في المدينة والعمل ي مواقع المشروع، مشيرا انه تم تطهير المدينة ككل وبشكل مستمر، خاصة الأماكن الذي تشهد إقبالا من جانب الموطنين، كما يتم تعقيم كل الأجهزة الذي يستخدمها العمال في مواقع العمل، والالتزام بارتداء القفازات والكمامات، وملاحظة التباعد الاجتماعي بينهم.