جامعة القناة تضع خطة امتحانات طلاب السنوات النهائية

أعلن الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة السويس لشؤون التعليم والطلاب، تفعيل نظام التصحيح الإلكتروني لامتحانات الفرق النهائية، مشيرا إلى أن الأسئلة ستتركز بنسبة 75% في الجزء الذي جرى دراسته حتى 15 مارس 2020، وبنسبة 25% في الجزء الذي جرى تدريسه عبر الإنترنت بعد 15 مارس 2020.

وطالب شقيدف الكليات بوضع مقترح لجداول الامتحانات فور إعلان انتهاء تعليق الدراسة، موجها بعرض هذه الجداول على مجلس شؤون التعليم والطلاب للتنسيق بين الكليات ومنعاً لأي تكدس للطلاب.

وأشار إلى أن الكليات ستلتزم بإعلان نتائج الفرق النهائية خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الامتحانات، على أن تسلم مشروعات التخرج وفق لما تحدده الكليات المعنية.