أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا حسبما أفادت قناة "العربية".

وقالت إنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا .و تحرص مديرية الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة على قياس درجات حرارة الأئمة والمؤذنين وجميع رجال الأمن وموظفي الرئاسة والعاملين أثناء الدخول إلى المسجد الحرام، للتأكد من سلامتهم.

يأتي هذا الفحص ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وباء كورونا في أوساط العاملين بالمسجد الحرام، مع الأخذ بعين الاعتبار لكل ما سبق القيام به من إجراءات احترازية من قِبَل الرئاسة العامة وكافة الجهات المعنية.

ويشهد الحرم المكي عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى منع انتشار الفيروس، وتكثيف عمليات التعقيم على مدار الساعة، إضافةً إلى حزمة من الإجراءات الوقائية.