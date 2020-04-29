محافظ الشرقية يترأس لجنة لاختيار المتقدمين لوظائف قيادية

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجنة لاختبار عدد من المتقدمين والبالغ عددهم (14) متقدم لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري، لاختيار الأكفأ والأنسب للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد المحافظ أن معايير الاختيار تتضمن عرضاً للإنجازات التي حققها كل متقدم لشغل وظيفة القطاع الذي يعمل به، بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها و إلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها، وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال، وقياس مدى قدرته على حل المشكلات، وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار.

حضر الاختبارات لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والدكتور أشرف توفيق وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية والدكتور محمد عبده مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام.