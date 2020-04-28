عزل زوج طبيبة الشرقية المصابة بكورونا للاشتباه في حالته

قالت الدكتورة منار سامي طبيبة الأمراض الصدرية بمستشفي الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق والمصابة بفيروس كورنا المستجد، إنه جرى عزل زوجها بأحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت في تصريح لـ" الوطن" أنهم ينتظرون نتائج فحوصات كورونا لبيان ما إذا كان زوجها مصابا بالفيروس من عدمه. وفي وقت سابق قالت الطبية إنها تشعر بتحسن. وتابعت:"أنا بخير والحمدلله على كل شيء"، لافتة إلى أنها تلقت العديد من الرسائل للاطمئنان على صحتها من زملائها وأقاربها.

وقدمت الشكر للأطباء بمستشفى حميات الزقازيق والصدر الذين تعاملوا معها فور ظهور أعراض الإصابة بالمرض عليها بشكل جدي، وتوفير كافة سبل الراحة اللازمة حتى نقلها إلى مستشفى العزل في الباجور، مؤكدة أن الأطباء يبذلون قصارى جهدهم لتقديم الخدمة اللازمة للمرضى داخل العزل.

وكانت الطبيية أعلنت عن إصابتها بالفيروس. وكتبت على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " بعد تأكد إصابتي بالكورونا، ولا راد لقضاء الله أوصيكم خيرا ببناتي .. وأوصيكم خيرا ببناتي".وأضافت: "استخلفكم بالله الدعاء لي عند كل صلاة لعل منكم مستجاب الدعوة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأخيرا أوصيكم خيرا ببناتي".

من جانبه قال الدكتور عبدالكريم العراقي مدير مستشفي الأحرار التعليمي إن الطبية تعاملت مع إحدى الحالات التي ثبت إيجابية إصابتها بكورونا وذلك بعد أن استقبلت المريض في الطوارئ الخميس الماضي. مشيرا إلى أن الطبيية وزملائها من تمريض وعمال قاموا بعزل أنفسهم ذاتيا احترازيا كما تم تطهير وتعقيم المستشفى خاصة الاستقبال.

وأوضح أنه بمجرد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على الطبيبة جرى نقلها إلى مستشفى الصدر بالزقازيق وبعد تأكد إصابتها تم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل لتلقي العلاج اللازم.