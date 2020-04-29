"كاسيل للتطوير العمراني" تتبرع بمليون جنيه لمواجهة أزمة كورونا

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطاباً من المهندس أحمد منصور، المدير التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، أثنى خلاله على الجهود المتميزة من جانب الحكومة المصرية لإدارة أزمة وتداعيات ظهور فيروس كورونا باحترافية شديدة، معبراً عن إيمانه بأن عُبور هذه الأزمة يستلزم تكاتف الجهود والمساندة المجتمعية.

وأعلن المدير التنفيذي، تبرع الشركة بمبلغ مليون جنيه، مقسمة إلى 500 ألف جنيه تم إيداعها في حساب 2030 مساهمة من الشركة لدعم العمالة غير المنتظمة التي تضررت بشكل كبير جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، و500 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر لتوفير المستلزمات الطبية لصالح مستشفيات العزل.

من جانبه، ثمن رئيس الوزراء مساهمة الشركة التي تضاف إلى الجهود الإيجابية التي يقدمها القطاع الخاص لمساندة جهود الدولة في التعامل مع هذه الأزمة، مؤكدأً ثقته أن هذا التكاتف سيكون السبيل للتخلص من الوباء ومتابعة العمل والبناء والتنمية في بلدنا الحبيب.