بعد كسر حاجز الـ5 آلاف.. هل بدأت مصر مرحلة الذروة في انتشار كورونا؟

تجاوزت أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر حاجز الـ5 آلاف شخص، ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.

بالأمس فقط، تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، إلى جانب وفاة 22 حالة جديدة، في أعلى معدل يومي للإصابة تشهده مصر منذ بداية الأزمة الحالية، ما دفع الكثير إلى التساؤل هل بلغت مصر مرحلة الذروة أو المرحلة الثالثة للوباء؟

عبد المجيد: يجب الالتزام بشكل أكثر جدية واتباع التعليمات الوقائية

الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري علاج أمراض الصدر والحساسية ومدير مسشتفى الصدر بالعباسية سابقا، أجاب على هذه التساؤل بأن مرحلة الذروة لم تأت حتى الآن، وتتحقق في حال تسجيل أرقام تقدر بأكثر من ضعفي أو 3 أضعاف أرقام اليوم السابق، وضرب مثال،"لو سجلنا النهاردة 250 وبعده 500 وهكذا نقدر نقول إنها الذروة".

وأضاف عبد المجيد لـ"الوطن" أنه يجب أن يستمر الجميع في اتباع الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد وتجنب الاختلاط وارتداء الكمامات الطبية وغسل الأيدي جيدا، مشددا على ضرورة الالتزام بشكل أكبر من ذلك حتى لا تتضاعف الأرقام.

وكانت أعداد الإصابات في مطلع الأسبوع الجاري، ومع أول أيام شهر رمضان، الجمعة 24 أبريل الجاري، بلغت 201 إصابة مع تسجيل 7 حالات وفاة، وفي اليوم التالي وحسب بيان وزارة الصحة تم تسجيل 227 إصابة جديدة و13 حالة وفاة.

والأحد الموافق 26 أبريل، تم تسجيل 215 إصابة جديدة و10 وفيات، وبعدها في اليوم التالي الإثنين الموافق 27 أبريل تم تسجيل 248 إصابة و20 حالة وفاة.