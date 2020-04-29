عميد معهد القلب السابق: خطورة فيروس كورونا تكمن في سرعة وسهولة انتشاره

قال الدكتور أحمد فتحي عميد معهد القلب السابق، إنه خلال الشهرين الماضيين، بالرغم من تطبيق الدولة لإجراء التباعد وحظر التجوال، إلا أنه يوجد بعض التجاوزات بالنسبة لفئات من المجتمع، لافتا إلى أنه يجب أن تنقل الصورة بشكل علمي صحيح، بدون تهويل وتوصيله للفئات البسيطة، التي من الممكن أن تحدث الضرر بنفسها والمجتمع، وأن سلوكياتنا وثقافتنا كشعب، يجب أن نعمل على تغييرها.

وأضاف فتحي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أنه يجب علينا كأطباء، أن يكون لدينا القدرة والعلم على توصيل السلوكيات الصحيحة للمرضى، وكل فئات المجتمع، وفيروس كورونا، كأي فيروس ومشكلته ليس في خطورته على جسم الإنسان لكن في سرعة انتشاره بطريقة كبيرة، مؤكداً على أن التباعد الاجتماعي، هو أهم طرق الوقاية، بالإضافة للوقاية الشخصية من خلال غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.

وتابع، أنه يوجد فئات من المجتمع، يجب أن يكون عليهم الحرص بطريقة أكبر لتوعيتهم، مشيرا إلى أن هناك بعض المفاهيم المغلوطة، التي تصل لبعض المواطنين، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة، وأنه يجب توصيل المعلومة الطبية الصحيحة، مستندة على تجارب ودراسات طبية، وعدم تناول أي أدوية في اعتقادهم، أنها ستقيهم من فيروس كورونا، وأنه من الممكن، إحداث أضرار جسيمة لديهم، لكن يجب عليهم تناول الأطعمة التي تقوي مناعتهم.

واستكمل، أنه يجب أن يكون لدينا ثقافة التعايش مع الفيروس والتوعية بأخطاره، وضرورة التقليل من القبلات والأحزان ومحاولة التقليل من هذه السلوكيات حتي بدون فيروس كورونا.