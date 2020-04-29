محمود حميدة للمشاركين في "لما كنا صغيرين": كلنا هنموت

وجه الفنان محمود حميدة كلمة للعاملين بمسلسل "لما كنا صغيرين"، خلال تصوير العمل، وتحديدا الخائفين من انتشار فيروس كورونا.

وشدد حميدة، في كلمته التي نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على أنه لا يوجد جيش في التاريخ انتصر في حربه، وهو مذعور وجبان، فالخوف غريزة للبشر لكن الجبن والذعر مرض خطير.

وأضاف: "محدش فينا عارف الفيروس هينتهي أمتى، لكن بلاش ذكر لوجالنا المرض هنموت.. كلنا هنموت بنقول كدا لكن مش مصدقين لأننا مش عايزين نموت".

مسلسل "لما كنا صغيرين" وهي من بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكي، وحسن عبدالله، وعبدالرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.