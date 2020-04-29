جامعة بنها تكرم فريق إعداد ملفها بتصنيف التايمز البريطانية

كرم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الفريق المشارك في إعداد ملف الجامعة بتصنيف التايمز البريطاني للتنمية المستدامة 2020، بقيادة الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد بسيوني المدير التنفيذي لوحدة المعامل والأجهزة العلمية، وسهير أحمد بفريق البوابة الإلكترونية بالجامعة .

وقال "السعيد" إن التكريم جاء نتيجة لتحقيق جامعة بنها تميزا جديدا بملف التصنيف العالمي بين الجامعات العالمية باحتلال الجامعة للترتيب 101 - 200 عالميا، وعلى المستوى المحلى احتلت جامعة بنها الترتيب الأول بالاشتراك مع جامعة الإسكندرية وذلك ضمن 23 جامعة مصرية بتصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للتنمية المستدامة وذلك للمرة الأولى والذي يأتي متوافقا مع رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030.

وأكد السعيد أن تحقيق الجامعة لهذا التميز ما هو إلا نتيجة لجهد جماعي ساهم فيه فريق العمل مع جميع منسوبى الجامعة من الأكاديميين والإداريين وكذلك الطلاب حيث قامت الجامعة بالعديد من الأنشطة المتنوعة في مجال التنمية المستدامة.

وأضاف أن الجامعة تسعى دائما إلى المضي قدما للوصول إلى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية لما له من أثر كبير في سمعتها الأكاديمية موجها التهنئة لأسرة الجامعة بهذا الإنجاز الجديد الذي تحقق بملف تصنيف الجامعة على المستوى الدولي.