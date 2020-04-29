استمرار حملات التطهير للمنشآت الخدمية والحيوية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية والحيوية والشوارع والميادين بمراكز وقرى المحافظة، بمشاركة معدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار خطة الطوارئ التي أعدتها المحافظة للوقاية من فيروس كورنا المستجد "كوفيد ـ 19" ضمن الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة لمواجهة الفيروس تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وترأس المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة حملة لأعمال الرش والتطهير بمركز البداري بمشاركة محمد حسن الديب رئيس المركز، وشملت أعمال التطهير موقف سيارات الأجرة وبعض شوارع المدينة والميادين لتعقيم المحال والمنشآت العامة والخدمية وماكينات الصراف الآلي وذلك في ضوء توجيهات محافظ أسيوط بضرورة مواصلة حملات التعقيم والتطهير اليومية لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" كإجراء احترازي للحد من انتشاره وذلك ضمن خطة محددة الأهداف تضمن سلامة المواطنين والمنشآت والمرافق العامة.