ضياء الدين داود يطالب بتوسيع دائرة فحص المشتبه في إصابتهم بكورونا

تقدم ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، ببيان عاجل لرئيس المجلس لمناقشته بجلسة الثالث من مايو المقبل، وثمن داود خلال البيان جهود الفرق الطبية في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) مطالبا الحكومة بمزيد من الجهد في توفير عدد أكبر من الكواشف و زيادة عدد المعامل لإجراء عدد مسحات أكبر بتوسيع دائرة الفحص لكل المشتبه في إصابتهم لمحاصرة هذا الوباء من الانتشار.

وقال داود في بيانه: "فرضت الحكومة على نفسها تفسيرا ضيقا لتعريف العالقين فيمن تقطعت بهم السبل في دول لا إقامة لهم فيها أو وجودهم عارضا أو مؤقتا ، و هذا التفسير الضيق يتنافى مع الواقع و لا يتفهم الأوضاع الحقيقية على الأرض لآلاف المصريين بالخارج فلما كانت الأوضاع الاقتصادية العالمية جعلت الكثير من المصريين كغيرهم من باقي الجنسيات في بلدان مختلفة بلا عمل أو مصدر دخل يساعدهم على البقاء بتلك الدول مما يضعهم في مقام العالقين بمفهوم الحكومة الضيق و كذلك الطلاب و الدارسين و الباحثين و الموفدين و المبعوثين ببلدان مختلفة توقفت جامعاتهم أو مراكزهم البحثية عن العمل لأسباب الجائحة العالمية مما يجعل هؤلاء جميعا في وضع كالعالقين بمفهوم الحكومة الضيق وغير ذلك من نماذج".

وطالب داود بسرعة التحرك بشكل استثنائي في ظرف استثنائى بتحريك رحلات مكوكية بالتدابير الدبلوماسية و الدولية اللازمة لعودة كل هؤلاء لوطنهم الأم فالمصريين بالخارج كانوا وسيظلوا أحد أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي لسنوات طويلة، و كذلك أحد مصادر نقل الخبرة و العلم و المعرفة لذلك فهم على ثقه بأن وعى القيادة السياسية سيجعل من هذا الصعب متاح و يسير بشكل عاجل لإغاثة هؤلاء بعودتهم لوطنهم.