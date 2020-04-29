1492 محضرا للمخابز و677 مخالفة للأسعار في أسواق المنيا خلال مارس

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، عن تحرير 1492 محضرا في مجال متابعة المخابز البلدية خلال شهر مارس، و 677 محضرا في مجال متابعة الأسعار بالأسواق.

وقال يوسف إنه يوجد بالمحافظة 3050 مخبزا تعمل بكامل طاقتها بإجمالي حصة يومية من الدقيق البلدي تبلغ 1600 طن يوميا، مؤكدا استقرار جميع الأرصدة التموينية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة.

ومن جانب آخر، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن باستمرار أعمال تطهير وتعقيم جميع المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية والخاصة والدينية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتوازي مع تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وكذلك تنفيذ حملات النظافة العامة في المدن والقري.

وقال المحافظ إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، نجحت خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الثلاثاء في إزالة 795 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة2811 فدان و17 قيراط و20 سهم، و 1554 حالة إزالة مباني بمساحة 163369 متر مربع.

كما وجه المحافظ مديرية التموين ورؤساء المراكز باستمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة، كما وجه إدارة المرور بالتنسيق مع الوحدات المحلية في ضبط الحركة المرورية وعدم التزاحم بالشوارع والطرق، مشددا على رؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف الارتقاء بجودتها.

وأكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، سلامة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للتعامل مع مرض كورونا المستجد، من خلال الالتزام بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.