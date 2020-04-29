صحة السويس تعلن إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، اليوم الأربعاء، إصابات جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة، من بينهم حالة إيجابية جديدة و3 حالات مخالطين لمصابين بفيروس كورونا.

وقالت مديرية الصحة في بيان لها، إن الثلاث حالات الإيجابية مخالطين لحالات إيجابيه سابقه إحدى تلك الحالات كانت تخضع للعزل المنزلي والمتابعة المستمرة من الطب الوقائي بمديريه الصحة الحالات.

وأوضحت مديرية الصحة، أن المصابين هم: الحالة (و.ح ) والحالة ( ج.ع ) والحالة ( م.ح ) وحاله إيجابيه جديده ( ن .ع ) وجارى التنسيق مع وزاره الصحة لتحويل الحالات لمستشفى العزل وجارى استكمال الاجراءات الوقائية الاحترازية للتقصي والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات و متابعه المخالطين.

وتؤكد مديريه الصحة على أهميه الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وعدم التواجد في تجمعات واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدي وآداب العطس والسعال وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.