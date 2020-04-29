مواعيد جلسات مجالس تأديب الطلاب في جامعة بنها

أعلن الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، تحديد جلسات مجالس التأديب للطلاب بنسب محددة، حرصًا على سلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المغربي، إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة داخل المجتمع الجامعي.

وأشار إلى أنه سيجري عقد جلسات مجالس التأديب بمكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بإدارة الجامعة، وفق المواعيد المحددة لكل فرقة وموعدها، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة وتنتهي في الحادية عشر، والفترة المسائية من الثانية عشر ظهرا وتنتهي في الثانية ظهراً وفقا لما يلي..

يخصص اليوم الأول لكلية الحقوق (التعليم العام) الفرقة الأولى يوم الأحد الموافق 3 مايو المقبل والفرقة الثانية يوم الإثنين 4 مايو، والفرقة الثالثة والرابعة يوم الثلاثاء 5 مايو .

وجرى تخصيص لكلية التجارة (التعليم العام) الفرقة الأولى والثانية يوم الأربعاء 6 مايو والفرقة الثالثة والرابعة يوم الأحد 10 مايو، ولكليات الآداب وهندسة بنها والتربية النوعية والزراعة والتعليم المفتوح بكلية الحقوق يوم الإثنين11 مايو.

وجرى تخصيص يوم الثلاثاء 13 مايو، لطلاب الدراسات العليا لجميع الكليات وهي الآداب والتجارة والحقوق.