توزيع 26 ألف كرتونة مواد غذائية ووجبات إفطار في الأقصر

أقدمت إحدى الجمعيات الخيرية بمحافظة الأقصر، على إعداد وإهداء وجبات سريعة لإفطار المسافرين والمتواجدين خارج المنازل بالشوارع وقت أذان المغرب.

وتوزع جمعية "كنوز الخير" أكثر من 100 وجبة يوميا على المارة مع أذان المغرب. وقالت صابرين محمود، إن الجمعية ابتكرت تلك المبادرة بعد قرار الأجهزة التنفيذية منع إقامة موائد الرحمن ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وقرر الأهالي تدشين هذه المبادرة.

وأضافت لـ"الوطن" أن الوجبات السريعة يجرى إعدادها طبقًا للإجراءات الصحية السليمة، وتحتوي كل وجبة على طبق مكون من التمر والعصائر الطازجة، وربع فراخة، وبعض ثمار الفاكهة.

وأشارت رئيس مجلس إدارة جمعية كنوز الخير إلى أنه منذ بداية أزمة كورونا استطاعت الجمعية تقديم يد الدعم والعون للأسر الأكثر احتياجًا حيث قامت بالتعاون مع مؤسسة سقيا الماء الإماراتية بتوزيع أكثر من 20 ألف كرتونة غذائية على المحتاجين والعمالة الغير منتظمة، بجانب توزيع أكثر من 6 ألاف كرتونة أخرى، مؤكدةً أن جهود العمل الخيري ستستمر للأهالي المعنا بكافة السُبل لدعم الفقراء والبسطاء والمحتاجين.