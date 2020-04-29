تعليم الأقصر: 5470 طالب أدوا امتحان اللغة العربية بأول ثانوي دون مشاكل

قال الدكتور الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة امتحان اللغة العربية، والذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيًا اليوم من منازلهم في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وأوضح "عايد" أن إجمالي أعداد طلاب الصف الأول الثانوي ممن سيخضعون للامتحان الإلكتروني بلغ 5470 طالبا وطالبة، كما تم الدفع بعدد من أخصائيين التطوير التكنولوجي بكل مدرسة لتلقي اتصالات الطلاب في حال واجهتهم أية مشكلات متعلقة بالمنصة الإلكترونية.

وأضاف أن غرفة العمليات المٌشكلة بالمديرية تتابع عن كثب سير الامتحانات الإلكترونية بصورة جيدة، للتأكد من عدم وجود أي معوقات أو مشكلات بنظام الامتحان، مؤكدًا أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى حتى الآن.