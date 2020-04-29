مصدر أمني: التزام نسبي بالحظر.. و670 مطعما ومولا خالفوا القرارات برمضان

قال مصدر أمني إن هناك التزاما نسبيا من المواطنين بقرارات ومواعيد الحظر فى مختلف أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن تقليص فترة الحظر لمدة ساعة ساهم فى انخفاض أعداد المخالفات لعدم اضطرار المواطنين للتكدس لشراء احتياجاتهم.

وأوضح المصدر أن أجهزة وزارة الداخلية بكل مديريات الأمن تواصل تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعاره.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت خلال الأيام الماضية من شهر رمضان من ضبط ما يقرب من 3900 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 77 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

وتابع أنه تم تحرير أكثر من 2200 محضر لمواطنين خالفوا قرارات الحظر و670 مخالفة للمحال والمطاعم والمراكز التجارية، وجرى غلق 8 أماكن بها نشاط تعليمي مخالف، مشددا على أن أجهزة وزارة الداخلية تواصل متابعتها، بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفيما يتعلق بالجرائم الجنائية كشف المصدر عن ضبط ما يقرب من 630 تاجر مخدرات في حملات موسعة بمختلف المحافظات وعثر بحوزتهم على 40 كيلو بانجو و56 كيلو حشيش و3 كيلو هيروين و6 كيلو استروكس و 70 آلاف قرص مخدر.

وأضاف أنه تم ضبط 11 تشكيل عصابي ضموا 66 متهما ارتكبوا 74 حادثا متنوعا و 101 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.