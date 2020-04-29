محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية المشروعات الخدمية بالمحافظة

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة التحديات والمعوقات التي قد تؤثر على مستوي الخدمة المقدم للمواطنين، وذلك في حضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمحاسب كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد، كما ضم كافة القيادات التنفيذية ورؤساء المصالح الحكومية بالمحافظة .

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات منها تنظيم الحركة المرورية والقضاء علي المواقف والأسواق العشوائية لإضفاء المظهر الجمالي علي مدن المحافظة كما تناول الاجتماع دراسة إنشاء وحدة للحماية المدنية بقرية المراشدة بمدينة الوقف بالإضافة إلى نقل كلا من السجل المدني بقوص وفرشوط إلى الوحدات السكنية التي تم تخصيصها ليتم العمل بها بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مقراتهما الجديدة.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالمنظومة الصحية منها تشغيل بعض الوحدات الصحية بنظام الـ 24 ساعة الذي انتهجته المحافظة خلال الفترة الماضية وإدراج بعض المستشفيات والوحدات الصحية لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد لها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن القنائي .

وفيما يخص منظومة الموارد المائية والري، وأكد "الداودي" علي ضرورة الالتزام بخطط التطهير المقررة من قبل الوزارة مع الالتزام برفع مخلفات التطهير أولا بأول من علي جانبي الترع والطرق حتي لا تعيق حركة المرور.

كما تناول الاجتماع مناقشة سبل البدء في إقامة مدينة حرفية بكلا من دشنا وفرشوط، والبدء في طرح وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم الانتهاء من تشطيبها ، وعلي هامش الاجتماع وجه الداودي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة حصر أراضي الدولة ومراجعة كافة قرارات التخصيص الخاصة بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغير جادين في استغلالها سواء كانوا أفراد أو مؤسسات .