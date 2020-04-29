أحمد الخطيب عن نجيب الريحاني: عاش حياته على عمل الخير والكلام مع الله

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن الفنان الراحل نجيب الريحاني علم جيدا قيمة الدنيا الفانية، وسخر ذلك في رثاء تم نشره بعد وفاته في عدد الصحف المصرية: "عاش حياته على درس واحد، وهو عمل الخير والكلام مع الله".

وأضاف الخطيب خلال برنامجه "كلم الله" والمذاع على راديو 9090، أن الريحاني حكى في إحدى المرات أن دعوة أحد الأشخاص المكفوفين الذين ساعدهم "الريحاني" في عبور الشارع قد ظلت ملازمة له طوال حياته وحتى موته: "ساعد إنسان كفيف كان بيعدي الشارع، والراجل دعاله بأن ربنا يفتحله باب الفرج من حيث لا يعلم ولا يدري، وفضلت الدعوة دي لزاما له طوال حياته ولحد ما مات".

وأكد أن "الريحاني" قد أقام فيلمه الأشهر "لعبة الست" على ترسيخ معنى واحد فقط وهو الرضا، والحديث الدائم مع الله سواء في الأوقات الجيدة أو غيرها من الأوقات: "الفكرة دي كانت جزء من حياته"، مشيرا إلى أنه حكى في مذكراته بعدما استغنى عنه مكان عمله في مصنع السكر لم يهمه النوم على الرصيف في الشوارع أو غيره من تلك الأشكال التي كانت منتشره في تلك الآونة، ولكن كل ما همه ودعا الله به هو ألا يستيقظ من شده جوعه بعدما يقرصه الجوع.

وتابع: "وفي مرة من المرات سمع واحد بيتكلم عن إنه تعب من كتر ما بيبحث عن السعادة في كل مكان ومش عارف يلاقيها فين، لدرجة أن الراجل ظن أن السعادة هي معنى مش موجود في الدنيا من الأساس".