جامعة عين شمس توضح حيثيات فصل زوجة هشام عشماوي عن العمل

أوضحت جامعة عين شمس، ردا على ما تداولته عدد من وسائل الاعلام بشأن رفع أحد المحامين دعوى قضائية ضد رئيس جامعة عين شمس لامتناعه عن إنهاء خدمة أرملة الإرهابي هشام عشماوي.

أكدت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، على أن مجلس كلية البنات جامعة عين شمس قرر في جلسته بتاريخ 13 مارس 2019 إنهاء خدمة السيدة نسرين حسين سيد علي، المدرس المساعد بقسم اللغة العربية، وقد وافق الدكتور رئيس جامعة عين شمس في 22 إبريل 2019 على إنهاء خدمتها اعتبارا من 1 سبتمبر 2018 (التاريخ التالي لإنتهاء إجازة رعاية الطفل) وذلك لانقطاعها عن العمل دون إذن رغم إنذارها.

وتؤكد جامعة عين شمس التزامها الكامل بتطبيق نصوص قانون تنظيم الجامعات وباللوائح المنظمة لعمل اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

كما تؤكد الجامعة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ كل سبل حق الرد للتصدي لمثل هذه المعلومات العارية تماما عن الصحة؛ لما تسببه من إثارة البلبلة بين الرأي العام المصري.