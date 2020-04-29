للخطة البديلة.. تجهيز مبنى لاستقبال الحالات المصابة بكورونا بالزقازيق

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، باستكمال متابعة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمبنى الذي تم معاينته واختياره كمقر أول للخطة البديلة بمركز الزقازيق، لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأشار "شوقي" إلى تخصيص المبنى جاء بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر بالشرقية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، حيث تم توفير جميع مستلزماته من أجهزة المعمل، والأشعة، والعيادة الطبية، والأدوية والمستلزمات الطبية، وأماكن الإقامة، والمطعم، وأماكن الاستراحات المزودة بشاشات تليفزيونية.

وأوضح أن المبني يتكون من 7 أدوار، ويحتوي على 65 غرفة إقامة، ويسع لـ130 مريضًا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستعداد الكامل للخطط المختلفة ووضع السيناريوهات، للتعامل مع أي مستجدات، تخص فيروس كورونا المستجد.