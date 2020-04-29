الصحة السودانية: 57 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 57 حالة إصابة جديدة و3 حالات وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في حصيلة يومية تعد الأعلى منذ ظهور الجائحة في السودان الشهر الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 55 في الخرطوم وإصابتان في ولاية الجزيرة وسط السودان.

وأشارت الصحة السودانية، إلى أن العدد الكلي للمصابين بالوباء في السودان ارتفع إلى 375 حالة، بينها 28 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 32 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.