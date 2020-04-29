اليمن.. حظر شامل للتجول في عدن لمدة 3 أيام بسبب كورونا

أعلن المجلس الانتقالي في عدن اليمنية حظر التجول الشامل بدءا من منتصف ليل اليوم ولمدة ثلاثة أيام بسبب تزايد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقرر المجلس الانتقالي، إغلاق المساجد ومنع صلاة الجماعة لمدة أسبوعين للحد من انتشار كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.
وكانت اللجنة اليمنية العليا لمواجهة وباء كورونا المستجد، أعلنت اليوم تسجيل 5 إصابات بـ"كوفيد 19" في عدن.
وقالت اللجنة في تغريدة مقتضبة على صفحتها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تم تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن".