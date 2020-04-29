اليمن.. حظر شامل للتجول في عدن لمدة 3 أيام بسبب كورونا

أعلن المجلس الانتقالي في عدن اليمنية حظر التجول ‎الشامل بدءا من منتصف ليل اليوم ولمدة ثلاثة أيام بسبب تزايد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقرر المجلس الانتقالي،‏ إغلاق المساجد ومنع صلاة الجماعة لمدة أسبوعين للحد من انتشار كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكانت اللجنة اليمنية العليا لمواجهة وباء كورونا المستجد، أعلنت اليوم تسجيل 5 إصابات بـ"كوفيد 19" في عدن.

وقالت اللجنة في تغريدة مقتضبة على صفحتها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تم تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن".