حبس ربة منزل قتلت شقيقها وألقت جثته في ترعة بقنا

قررت النيابة العامة بقنا، اليوم الاربعاء، حبس ربة منزل وزوجها واثنين متهمين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل شقيقها بمشاركة آخرين بسبب قيام المجني عليه بضربها وزوجها.

وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بتمكن قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث قنا، من ضبط "نصرة.م.س"، في العقد الرابع من العمر، ومقيمة في منطقة النحال، بتهمة قتل شقيقها الأكبر، بمساعدة زوجها واثنين آخرين.

وأوضحت المتهمة خلال التحقيقات في محضر الشرطة، أن شقيقها كان كثير المشاكل مع الآخرين ويتعدى عليها بالضرب، هي وأشقائها بشكل مستمر، دون سبب.