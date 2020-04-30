حظك اليوم الخميس 30-4-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجدي بانضباطه الشديد، وقدرته على التحكم في النفس، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران في منزلي المال وعليك أن تدرس جيدا خطواتك وتجنب المغامرات المالية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الحب يمنحانك حضورا أخاذا وإشراقة واضحة وتنفعك ثقتك بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.