حظك اليوم الخميس 30-4-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يتميز بحبه الشديد للاستقلالية، وهروبه من المسئولية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك ومن المهم اليوم أن تسيطر على انفعالاتك وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تقاوم رغبتك في العداء ومقاومة كل رأي لشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.