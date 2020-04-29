مطروح تواجه كورونا برش وتعقيم سوق ليبيا

نفذت فرق الطوارىء والتدخل السريع بمجلس مدينة مرسى مطروح، أعمال الرش والتعقيم لسوق ليبيا أكبر أسواق المدينة.

وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم، سوق ليبيا التجارى للاطمئنان على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا من خلال أعمال الرش والتطهير باعتباره منطقة تجمع تجاري بالمحافظة، حيث اطمئن من التجار وأصحاب المحلات بقيام مجلس المدينة وعناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية بأعمال التطهير الدورى بالسوق، موجهًا مجلس مدينة مرسى مطروح باستمرار تكثيف أعمال الرش والتطهير بالمنطقة.