حملة مكبرة لإزالة 8 مزارع سمكية مخالفة بجنوب بورسعيد

قاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، رفقة المحافظ خلال الحملة، محارب هيلع رئيس حي الجنوب، حملة لإزالة 8 مزارع سمكية بجنوب بورسعيد على مساحة 40 فدانا.

وأمر المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على المزرعة ومصادرة جميع المعدات والأدوات المستخدمة في تلك المزارع.

وشدد محافظ بورسعيد، على أنه لن يتم السماح مطلقًا بالاستزراع السمكي، خاصة أنه تم منح أصحاب المزارع السمكية المخالفة عدة إنذارات وتشجيع كل من يقوم بتحويل المزارع السمكية إلى نباتية بالمساعدة في أعمال الزراعة من خلال مديرية الزراعة.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن هناك نماذجا متميزة بمناطق جنوب بورسعيد وسهل الطينة، يحتذى بها في التحول من الاستزراع السمكي إلى النباتي، مقدمًا الشكر لمزارعي جنوب بورسعيد لجعل الأرض خصبة تنتج أفضل المحاصيل الزراعية بأنواعها، ومؤكدًا تقديم كل أنواع الدعم للمزارعين الجادين من أجل التوسع في الرقعة الزراعية.

وشدد المحافظ على استمرار حملات إزالة المزارع السمكية المخالفة والتعامل معها بكل حزم وقوة.