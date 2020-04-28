محافظ بورسعيد: رفع كفاءة وتطوير الأسواق وصيانة وزرع أعمدة الإنارة

ناقش اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع رؤساء الأحياء رفع كفاءة جميع الأسواق بالمحافظة بعد إزالة الإشغالات منها، لعودتها مرة ثانية بما يتناسب مع الشكل الحضاري للمحافظة.

وأكد أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء الأحياء والجهات المنفذة للمشروعات الحالية، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، لمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذى بعدد من المشروعات الجارية بنطاق المحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة، والشركات الهندسية المنفذة للمشروعات.

ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الجهود فى العديد من القطاعات، وأهمها أعمال صيانة الأعمدة الكهربائية وإضاءة الشوارع، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل فى زراعة أعمدة كهرباء جديدة، وكذلك رفع كفاءة أعمدة الكهرباء فى مختلف الأحياء.

واستعرض "الغضبان"، الموقف التنفيذي الحالي لعدد من المشروعات الخدمية فى مجال تطوير ورفع كفاءة الطرق و المحاور بالمحافظة، ووجه بالاستمرار فى أعمال إعادة الشىء لأصله، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الأحياء، والعمل بكل حزم فى إزالة الإشغالات والتعديات على أراضي الدولة وعدم التهاون مع المخالفين.