في الحلقة 6 من الاختيار.. عشماوي يضع خطة اغتيال وزير الداخلية

في أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار بايع هشام عشماوي الجماعة الإرهابية أنصار بيت المقدس وردد معهم كلمات المبايعة.

"احنا هنا عشان نسلم الأرض للي بعدينا" كلمات من حديث في أحد مشاهد الحلقة، وجهه الشهيد منسي لأفراد كتيبته لتحفيزهم، للدفاع عن الوطن دون تردد أو خوف.

وفي أحد المشاهد، كشف منسي لزوجته منار حقيقة إصابة والده بالسرطان وطلب منها مراعاة والده في غيابه وأوصاها بذلك.

وفي نهاية أحداث الحلقة بدأ الإرهابي عشماوي التخطيط لاغتيال وزير الداخلية المصري، ووضع خطة التنفيذ وعرضها على الجماعة الإرهابية كأول عملية له معهم.

وفي الحلقة الماضية كان عشماوي قد بدأ التواصل مع قادة الإرهاب للانضمام إلى تنظيم أنصار بيت المقدس، وانتهت الحلقة بانضمامه إليهم.